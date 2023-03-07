После The New York Times немецкое издание также заявило об «украинском следе» в теракте на «Северных потоках»

Немецкая газета Die Zeit после публикации американского издания The New York Times также заявляет, что следы диверсии на «Северных потоках» ведут на Украину.

Журналисты издания во вторник, 7 марта, пишут, что следователи ФРГ установили судно, с помощью которого был совершен теракт на газопроводах.

«Немецкие следственные органы совершили прорыв в расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. Следы ведут на Украину», – говорится в публикации Die Zeit.



В материале издания со ссылкой на немецкие правоохранительные органы также сообщается, что «яхта была арендована компанией из Польши, которая принадлежит двум украинцам. По данным следствия, операция на море была проведена группой из шести человек. В ней участвовали пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач. Они доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там. Национальность преступников неясна, так как члены группы использовали поддельные паспорта, которые использовались и для аренды яхты».

«Яхта предположительно вышла в море из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для операции было предварительно доставлено в порт на грузовике. При обследовании судна на столе в каюте были обнаружены следы взрывчатки. При этом западные разведки «еще осенью», вскоре после взрывов на газопроводах, передали европейским службам уведомление о причастности ко взрывам украинской стороны. После этого были получены дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что взрывы произвела «проукраинская группа», – говорится в публикации Die Zeit.

Следует отметить, что ранее сегодня американское издание The New York Times сообщило, что «новые разведданные, изученные официальными лицами США, позволяют предположить, что нападение на газопровод «Северный поток» совершила проукраинская группировка».

Берлин, Иван Бабурин

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