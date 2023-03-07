Захарова: Новость о том, что теракте на «Северных потоках» замешаны «украинские группировки» уводит внимание аудитории от фактов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 7 марта, заявила, что «утечка информации» о том, что в теракте на «Северных потоках» замешаны «украинские группировки» уводит внимание от фактов.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Западные СМИ бомбит новость о появлении у расследования терактов в отношении «Северных потоков» версии, что это а) не Россия; б) украинские группировки. Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов».

«Вместо утечек, западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами», – подчеркнула официальный представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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