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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 22:28 мск

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Белый дом: Если мы перестанем поддерживать Киев, прольется кровь американцев

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 7 марта, заявил, что если США перестанут поддерживать Киев, прольется кровь американцев, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью? Конфликт на Украине, несмотря на географическую удаленность от США, влияет на самих американцев. Это проявилось, например, в высоких ценах на бензин».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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