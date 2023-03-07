Белый дом: Если мы перестанем поддерживать Киев, прольется кровь американцев

Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 7 марта, заявил, что если США перестанут поддерживать Киев, прольется кровь американцев, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью? Конфликт на Украине, несмотря на географическую удаленность от США, влияет на самих американцев. Это проявилось, например, в высоких ценах на бензин».

Вашингтон, Иван Бабурин

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