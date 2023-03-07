Во Франции против пенсионной реформы на улицы городов вышло порядка миллиона человек

В ходе протестных акций против пенсионной реформы во вторник, 7 февраля, в ряде французских городов были побиты рекорды по количеству манифестантов, вышедших на улицы, – сообщает Le Figaro.

Согласно официальным данным префектур к 17:00 по местному времени (19:00 мск.), , общее число протестующих во Франции достигло 944 тыс. человек. Полиция прогнозировала от 1,1 до 1,4 млн. Как отмечается, 31 января текущего года подобная акция протеста собрала 932 тыс. митингующих.

Le Figaro пишет, что по сравнению с прошлыми акциями значительно рост участников протестов был зафиксирован в Нанте, Реймсе, Кане, Анже, Ньоре, Байонне, Безансоне, Блуа, Нарбоне, По, Оше, Арле, Дьеппе и других городах.

Организаторы забастовки Всеобщая конфедерация труда (CGT) на данный момент свою оценку количества участвующих в протестах по стране не объявили, при этом прогнозировали «более двух миллионов» манифестантов по всей стране. Предварительно пока озвучена цифра по Парижу – 700 тыс. протестующих.

«В Париже и других городах манифестации сопровождались отдельными стычками радикалов с полицией. Стражам порядка пришлось применять спецсредства. Есть задержанные, окончательное число которых пока не называлось», – сообщает Le Figaro.

Париж, Иван Бабурин

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