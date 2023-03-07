США выступили с угрозами в отношении грузинских правоохранителей, а президент страны продержала протестующих

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 7 марта, пригрозил грузинскому спецназу «рядом инструментов» за подавление протестов в Тбилиси. В свою очередь, президент Грузии, находящаяся с визитом в ООН заявила о поддержке манифестантов, устроивших беспорядки в связи с принятием в первом чтении закона об иноагентах – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Прайс сказал: «У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека».

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении из Нью-Йорка заявила следующее: «Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст право забрать это будущее… Этот закон надо упразднить любой формой. Его не следует отправлять в венецианскую комиссию. Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. Я с самого начала говорила, что наложу вето на этот закон, и я это сделаю».

Ранее сегодня сообщалось, что несогласные с принятием в первом чтении закона об иноагентах в Тбилиси начали забрасывать грузинский спецназ камнями и «коктейлями Молотова», в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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