Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин в среду, 8 марта, поздравил женщин России с праздником – Международным женским днем.

В своем видеопоздравлении Владимир Путин сказал: «От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».

«Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. И конечно, огромное уважение вызывают ваши неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях», – отметил глава государства.

В завершении Путин пожелал россиянкам «любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, так же согревало ваши сердца».

С праздником вас! С Международным женским днём!

Москва, Иван Бабурин

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