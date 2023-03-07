США продадут Японии самолеты-разведчики почти на полтора миллиарда доллров

Агентство оборонного сотрудничества министерства обороны США во вторник, 7 мартя, сообщило, что одобрена продажа Японии самолетов-разведчиков, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона, в частности, говорится: «Госдеп одобрил возможную продажу правительству Японии самолетов раннего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye (AHE) и сопутствующего оборудования на 1,381 миллиарда долларов. … Токио запросил до пяти самолетов, 12 двигателей, шесть терминалов тактической радиосистемы распределения информации и другое оборудование».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»