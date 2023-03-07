Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины из-за неконтролируемого импорта продовольствия

Генеральная дирекция дорог и автострад Польши во вторник, 7 марта, сообщила, что из-за демпинга цен на продовольствие вследствие увеличения его украинского импорта, в селе Пяски фермеры заблокировали одно из направлений государственного значения автомобилями и сельскохозяйственной техникой до 18 часов вечера среды, 8 марта, – передают польские СМИ.

В польском ведомстве сообщили, что протестующие стоят на дороге в селе Пяски, где два направления с Украины сходятся в одно: один ведет через Хелм из Киева, а второй – через Замосць из Львова.

Один из организаторов акции протеста Петр Покровка заявил: «Неконтролируемый приток пшеницы, кукурузы, рапса с Украины ставит польских фермеров в затруднительное положение. Власть о них не заботится. Вторая причина протеста – ужасное качество этого зерна».

Как сообщают СМИ, эта акция против ввоза в Польшу украинского зерна не первая, 16 февраля состоялся 48-часовой протест польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Дорогуск на дороге из Киева на Хелм.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»