Боррель заявил, что грузинский закон об иноагентах отдалит Тбилиси от вступления в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 7 марта, заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах противоречит цели Грузии по вступлению в ЕС и несовместим с европейскими ценностями, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении главы евродипломатии говорится: «Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и организации средств массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС».

«Евросоюз призывает Грузию в свете принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека. Также следует соблюдать право людей на мирные протесты».

Отметим, что вечером во вторник, 7 марта, в Тбилиси несогласные с принятием в первом чтении закона об иноагентах начали забрасывать грузинский спецназ камнями и «коктейлями Молотова», в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Ранее в парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.

Брюссель, Иван Бабурин

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