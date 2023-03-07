Белоруссия разработает новую военную доктрину

Совет безопасности Белоруссии в связи с изменением военно-стратегической обстановки своим постановлением поручил министерству обороны республики начать разработку новой военной доктрины, – сообщают СМИ.

В постановлении белорусского Совбеза, опубликованном в среду, 8 марта, на Национальном правовом интернет-портале, говорится: «В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины. … В условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией предписывается сосредоточиться на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз».

Минск, Иван Бабурин

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