Пресс-секретарь Госдепа переходит под прямое подчинение Энтони Блинкена

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс покидает в марте свой пост и переходит под непосредственное подчинение госсекретаря США Энтони Блинкена, – передает во вторник, 7 марта телеканал NBC.

Телеканал сообщил: «Нед Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель».

В свою очередь, корреспондентка NBC Андреа Митчелл написала в своем микроблоге в Twitter: «Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену».

Сам Блинкен также подтвердил переход в его прямое подчинение пресс-секретаря госдепа.

«Прайс остается работать в госдепартаменте, но переходит на должность, которая напрямую подотчетна главе внешнеполитического ведомства», – сказал глава госдепа США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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