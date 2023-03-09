В Белом доме заявили, что система Patriot бесполезна против российских крылатых ракет

Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 9 марта, заявил, что система противоракетно обороны Patriot не поможет Украине противостоять российским крылатым ракетам, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют на Украине крылатые и беспилотники, против которых Patriot совсем не эффективна. А российскими военными используется именно такое оружие. Возможности Украины для перехвата таких ракет ограничены, в особенности, если обстрел ведется гиперзвуковыми ракетами. гиперзвуковые ракеты в принципе тяжело перехватить».

Напомним, что накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина получила первую партию ЗРК Patriot. О передаче этой системы ПРО сообщали Германия и Нидерланды.

Вашингтон, Иван Бабурин

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