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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 9 марта 2023, 21:24 мск

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Орбан не едет на Украину из-за нарушения Киевом прав этнических венгров

Глава канцелярии председателя правительства Венгрии Гергей Гуляш в четверг, 9 марта, заявил, что визиту Виктора Орбана в Киев препятствует украинский закон о языке, нарушающий права венгерского меньшинства в Закарпатье, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Гуляш, в частности, сказал: «Орбан приедет на Украину лишь при условии, если это сможет помочь урегулированию разногласий о проблемах венгерского меньшинства, в том числе по проблеме языка. И одной лишь демонстративной цели будет недостаточно – необходимо восстановить права этнических венгров в Закарпатской области Украины, в том числе дать им возможность вести школьное обучение на родном языке».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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