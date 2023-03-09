Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 9 марта, подписал закон о применении смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных, – сообщают СМИ со ссылкой на близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

В сообщении Telegram-канала, в частности, говорится: «Президент подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Основная цель документа – усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности. Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности. За измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни».

Также сообщается, что подписанный Лукашенко закон предусматривает уголовную ответственность за «пропаганду терроризма», «дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций», а также за «нарушение требований по защите государственных секретов».

Минск, Иван Бабурин

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