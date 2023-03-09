Россия запретила въезд 144 общественникам и официальным лицам из прибалтийских республик

МИД России в четверг, 9 марта, сообщил, о введении персональных санкций в отношении 144 представителей общественно-политических кругов стран Прибалтики.

В заявлении российского МИДа, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии. Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений».

«Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

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