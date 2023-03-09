Мишустин исключил Кудрина из правительственной комиссии по цифровому развитию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правительственной комиссии по цифровому развитию, исключив из нее экс-главу счетной палаты Алексея Кудрина.

В документе, опубликованном в четверг, 9 марта, на официальном портале цифровой информации, говорится, что из комиссии по цифровому развитию были исключены бывший глава счетной палаты Алексей Кудрин, а также бывший заместитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Яценко.

В свою очередь, согласно распоряжению в президиум комиссии назначены заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика, заместитель главы министерства цифрового развития Андрей Заренин и заместитель главы министерства экономического развития Максима Колесникова.

Москва, Иван Бабурин

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