Пентагон не скажет, когда отправит танки Abrams на Украину, чтобы «русские не догадались»

Начальник отдела снабжения сухопутных войск США Даг Буш на онлайн-мероприятии, организованном изданием Defense News в четверг, 9 марта, заявил, что сроки по поставкам танков M1 Abrams на Украину озвучивать нельзя, чтобы русские не узнали об этом, но Пентагон уже приступил к реализации плана по их отправке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Буш сказал: «Озвучивать даже ориентировочные сроки поставки танков я не буду и сомневаюсь, что эти сроки будут названы в принципе. Мы не хотим давать русским понимание, когда и что прибудет, но мы стараемся сделать это как можно быстрее».

«В начале года, когда была анонсирована поставка Abrams на Украину, у Пентагона еще не было готового плана действий – изъять готовые танки из собственных запасов армии США или заказать новые у производителя. Но теперь план действий уже есть. И мы выполняем его. Мы просто не можем говорить о деталях», – отметил представитель Пентагона.

Также американский военный обратил внимание, что «поставка танков на Украину является более сложной задачей, чем кажется обывателю».

«Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не боеспособен. Мы должны отправить весь пакет, а это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо. Танкисты должны пройти обучение по определенной системе, чтобы танк был эффективен в бою. Пентагон намерен подготовить технику к отправке таким образом, чтобы это не повлияло на боеготовность частей армии США и не повлияло на поставки техники другим союзникам», – заявил начальник отдела снабжения сухопутных войск США

Следует напомнить, что о поставке 31 танка Abrams на Украину президент США Джо Байден заявил 25 января текущего года, однако, никаких сроков он не назвал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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