Путин и президент Египта обсудили поставки продовольствия, удобрений и урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и глава Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в ходе телефонной беседы в четверг, 9 марта, обсудили экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках стамбульских договоренностей, а также урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и Северной Африки, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля, в частности, говорится: «В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения. Обе стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с положениями Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом».

«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии», – сообщили в Кремле.

Также сообщается, что Путин и ас-Сиси условились «продолжить координацию усилий России и Египта по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки».

Москва, Иван Бабурин

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