Группа военных ветеранов грузинской армии на митинге в Тбилиси у здания парламента в четверг, 9 марта, выступила с призывами об отставке правительства и проведении досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что ранее сегодня власти выполнили требование оппозиции и отозвали законопроект об иноагентах, – сообщают СМИ.

Как сообщает Интерфакс, человек в камуфляжной форме, назвавшийся ветераном армии заявил: «Эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы, эти власти способны лишь избивать мирных людей. Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы».

Следует отметить, что на видеороликах, размещенных в соцстетях, демонстрируется, что на митинге в Тбилиси играл гимн Украины, а также звучал лозунг украинских националистов.

Ранее сегодня грузинские власти отозвали ранее принятый законопроект об иностранных агентах и освободили всех задержанных полицией манифестантов.

Тбилиси, Иван Бабурин

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