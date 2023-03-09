Финляндия надеется успеть вступить в НАТО до выборов президента США

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время визита в Вашингтон в четверг, 9 марта, заявил, что окончательное одобрение вступления Финляндии в НАТО произойдет до выборов президента США в 2024 году, поэтому не очень опасается, если их выиграет Дональд Трамп, – сообщает телеканал Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос, если Дональд Трамп вновь станет президентом США, будут ли сложности с принятием Финляндии в НАТО, Ниинистё сказал: «Я думаю, что наша заявка будет полностью ратифицирована до следующих выборов. Мы конечно должны иметь в виду неоднократные заявления Трампа о том, что Европа должна сама защищать себя. Но, так же поступали и многие его предшественники».

Напомним, что выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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