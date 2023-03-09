Президента Грузии обвинили в «романтизации насилия»

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге в четверг, 9 марта, заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили, поддержав выступления против закона об иноагентах, «романтизировала насилие», – сообщают местные СМИ.

В ходе общения с журналистами Папуашвили сказал: «Я очень разочарован позицией президента, которую мы видели вчера, как она романтизировала насилие. Когда происходит повреждение парламента, нападение на полицейских и идет операция по восстановлению порядка, полицейское мероприятие, грузинский народ ждет от президента, что она призовет всех к миру, а не наоборот, определенной романтизацией поощрит еще большее неподчинение полиции».

Такое заявление спикер грузинского парламента сделал, комментируя опубликованное Зурабишвили видео, где протестующие танцуют под звуки предупреждения полиции о применении спецсредств.

«Этот сигнал означает, что полиции приходится наводить порядок из-за продолжающегося насилия со стороны протестующих. Народ Грузии ждет от президента призывов к миру и отказу от насилия, а не поддержку погрома парламента страны», – заявил председатель парламента Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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