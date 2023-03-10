Япония задумала передать Украине американские РСЗО MLRS

Командование японских сухопутных сил предложило передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS производства США, которые планируется снять с вооружения к 2029 финансовому году. Об этом сообщила газета Nikkei. Впрочем, решение пока не принято, так как в стране действует запрет на экспорт вооружений в зоны конфликтов. Япония ранее поставила Украине бронежилеты и другое нелетальное снаряжение.

Между тем, как отмечает издание, в японском кабмине и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) все больше усиливаются позиции сторонников пересмотра подобных ограничений, передает ТАСС. На прошлой неделе премьер-министр Фумио Кисида заявил о готовности рассмотреть этот вопрос и принять необходимые решения. Расширенный военный экспорт «станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии в нарушение международного права», – сказал Кисида.

Надо отметить, что в феврале было сформировано объединение депутатов парламента от правящей партии во главе с экс-министром обороны Ицунори Онодэра, которые выступают за активный экспорт вооружений.

В настоящее время Япония может поставлять оружие только в те страны, с которыми совместно его разрабатывает и производит. В эту категорию сейчас попадают только США.

Вместе с тем, японская общественность в подавляющем большинстве выступает против отмены действующих запретов. 76% участников опроса, проведенного в феврале газетой Nikkei, заявили, что не видят необходимости в том, чтобы Япония поставляла оружие Украине. Об обратном заявили только 16% респондентов.

Токио, Наталья Петрова

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