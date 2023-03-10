Макрон пообещал вместе с Сунаком помочь Киеву с контрнаступлением

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в рамках двустороннего саммита в Париже с британским премьером Риши Сунаком на пресс-конференции в пятницу, 10 марта, заявил, что Франция и Великобритания намерены помочь Киеву с «контрнаступлением» в ближайшей перспективе, – сообщает Sky News.

На первом за последние пять лет британско-французский саммите Макрон заявил: «Желание Парижа и Лондона – это помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести. Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас наш приоритет – это военная помощь».

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец военному конфликту. Париж и Лондон делают все, чтобы конфликт не распространился на другие части мира. Франция выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, однако переговоры должны пройти тогда, когда решит Украина, и на ее условиях», –добавил французский лидер.

Следует отметить, что накануне американское издание Politico писало, что на первом с 2018 года англо-французском саммите в Париже 10 марта «Великобритания и Франция решили «зарыть топор войны» и отправить России неожиданно дерзкий сигнал о единстве Запада».

Париж, Иван Бабурин

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