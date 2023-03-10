В Белоруссии объявили призыв офицеров запаса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о призыве на военную службу 230 офицеров запаса, – сообщают белорусские СМИ.



Сообщается, что в документе, опубликованном на сайте президента Белоруссии в пятницу, 10 марта, говорится, что в 2023 году в армию республики будут призваны до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, которые не проходили срочную службу, но прошли обучение по программе подготовки офицеров запаса, имеют воинское звание офицера и числятся в запасе. Еще до 20 офицеров будут призваны из запаса в органы пограничной службы. Министерство обороны и Госпогранкомитет должны обеспечить назначение призванных из запаса офицеров на воинские должности.



Кроме того, в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что «реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва».



Минск, Иван Бабурин

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