Федеральный совет (парламент) Швейцарии в пятницу, 10 марта, принял решение сохранить запрет на реэкспорт вооружений на Украину третьими странами, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Швейцарии, в частности, говорится, что Федеральный совет принял решение о запрете поставок вооружений в третьи страны, «исходя из ценностей, представляемых Швейцарией, ее нейтралитета, традиционной для нее готовности оказать гуманитарную помощь, а также приверженности страны международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям швейцарские. … Депутаты могут пересмотреть данный запрет, но Федеральный совет продолжит следить за дискуссиями и готов снова комментировать эту тему».

Отметим, что ранее президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что из-за реэкспорта оружия Киеву к стране могут потерять доверие как к нейтральному государству, а Совет кантонов Швейцарии большинством голосов запретил третьим странам передавать Украине швейцарское оружие».

Берн, Иван Бабурин

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