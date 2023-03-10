Во Франции заявили, что США пытаются снять с себя ответственность за «акт войны» в отношении ФРГ

Глава Французского центра исследований разведывательной деятельности Эрик Денесе в пятницу, 10 марта, заявил, что «украинский след» в диверсиях на «Северных потоках» – попытка США снять с себя ответственность за акт войны в отношении Германии, – сообщает агентство Sputnik.

В интервью агентству Денесе сказал: «Статьей об «украинском следе» пытаются заглушить разоблачения американского журналиста Сеймура Херша. Несерьезно утверждать, что отдельные лица смогли подорвать трубопровод с яхты, тогда как это сложная операция на большой глубине: нужны водолазы-специалисты, нужно знать тип трубы и какую использовать взрывчатку».

«Взрывы на газопроводах выгодны американцам и норвежцам. Норвегия рекордно увеличила экспорт газа в Европу после начала украинского конфликта. И, конечно, по ценам намного выше российских», – обратил внимание французский эксперт.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»