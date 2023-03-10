Минобороны РФ: Дополнительной частичной мобилизации не планируется

Национальный центр управления обороной (ЦНУО) РФ на брифинге, посвященном работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами в пятницу, 10 марта, заявил, что дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, – передают СМИ.

В ходе брифинга ЦНУО, в частности, сообщили следующее: «Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится. Не следует поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию».

«За последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее существования было рассмотрено 12 867 обращений», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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