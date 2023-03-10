Россия запросила проведение Совбеза ООН для обсуждения темы русофобии на Западе и Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 10 марта, заявил, что Россия запросила на 14 марта в 17:00 мск. проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии, – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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