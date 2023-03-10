Премьер Венгрии Орбан считает, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать перейти границу и отправить своих солдат на земли Украины, – сообщает венгерская радиостанция Kossuth.

В интервью радиостанции сказал: «Лидеры западного мира болеют военной лихорадкой и посылают все более опасное оружие на Украину, поскольку на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше считалось табу. По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Я должен сказать, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны, ведь речь шла о Луганске и Донецке, получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день».

«Украина может вести военные действия только до тех пор, пока Соединенные Штаты говорят «да». Если они скажут «нет», – сложится ситуация для прекращения огня. Трамп, планирующий вновь выставить свою кандидатуру на пост президента, хочет прекращения огня. Поэтому выборы в США в 2024 году могут оказать непосредственное влияние на ситуацию вокруг Украины. Это может даже повлиять на исход войны. США не принимали активного участия в формировании европейской политики, однако после начала вооруженного конфликта на Украине все изменилось. Они возглавили коалицию войны, стоящую за Украиной», – заявил венгерский премьер.

Вкитор Орбан также отметил, что «международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад и есть другие: турки, арабы, китайцы и африканцы – они призывают к прекращению огня и мирным переговорам. Развивающиеся страны Азии и Африки страдают от нехватки продовольствия и экономических трудностей, а западные лидеры охвачены военной лихорадкой».

«Из всех стран ЕС только Венгрия выступает за немедленное прекращение военных действий на Украине, только она и Ватикан действительно хотят мира в Европе. Воинственная позиция других государств в отношении украинской ситуации объясняется их различными интересами, в том числе экономическими», – подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Будапешт, Иван Бабурин

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