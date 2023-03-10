Список иноагентов пополнили Гудков*, Гуриев* и Всемирный фонд природы*

Министерство юстиции РФ в пятницу, 10 марта, внесло в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, блогера Веранику Водвуд* (Никсель-Пиксель*), Всемирный фонд природы* и других.

В список иноагентов минюстом также внесены: журналист Даниил Губарев*, бывший глава «Яндекс. Новости» Лев Гершензон* и фонд «Свободная Бурятия» – все они обвиняются в распространении материалов, созданных иностранными агентами либо в негативных высказываниях о специальной военной операции, а также о деятельности российских властей.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста РФ, говорится: «Г. В. Гудков* негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

В ведомстве также сообщили, что Сергей Гуриев* внесен в список иноагентов за «создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации». Блогер Водвуд «получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины».

«Всемирный фонд природы* получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении минюста.

* Физлицо (организация) признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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