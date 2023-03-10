В Бельгии начались массовые забастовки госслужащих

Протесты бельгийских госслужащих, организованные профсоюзами и продолжавшиеся всю неделю с 6 марта, в пятницу, 10 марта переросли в массовые забастовки по всей стране, – передает телеканал RTBF.

В сообщении телеканала говорится, что «в пятницу забастовки охватили транспорт, учебные заведения, медицинские учреждения и административные органы. К забастовочным акциям примкнули пожарные и персонал тюремных учреждений.

Особенно затронут транспортный сектор. На железнодорожные линии вышло не более 30% поездов, ощутимо сокращена интенсивность движения на линиях метро и маршрутах городских и междугородних автобусов, как в столице, так и в провинциях Бельгии».

Федеральный председатель профсоюзного объединения «Всеобщий центр государственных служб» Мишель Мейер заявил: «Мы очень хорошо знаем, что уже в течение нескольких лет государственная служба превратилась в инструмент по освоению бюджета. И вот мы пришли к той точке, когда многие службы больше не могут сэкономить денег для бюджета ни на чем».

«Возрастающая нехватка персонала в различных госслужбах вызвана отсутствием привлекательности условий труда и как результат – недостаточное возобновление кадров. Сейчас на смену пяти уходящим на пенсию служащим приходит только один молодой специалист. Причиной тому стало недофинансирование государственных служб правительством Бельгии», – говорит профсоюзный лидер.

Брюссель, Иван Бабурин

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