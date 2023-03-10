США призывают Си Цзиньпина признаться в вине за распространение коронавируса по всему миру

Член Республиканской партии, сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в письме председателю КНР Си Цзиньпину призвал его признать ответственность за появление и распространении коронавируса, вызвавшем пандемию, – сообщают в пятницу, 10 марта, СМИ.

В письме сенатора лидеру КНР говорится: «Законопроект скоро станет законом, если только вы не сможете убедить президента Байдена наложить не него вето. Время вышло. Расскажите правду о своей роли в распространении COVID по миру. … Я знаю, что вас очень интересовал этот законопроект. Ваши собственные коммунистические чиновники писали в мой офис, требуя в своем обычном дидактическом и идиотском стиле, чтобы мы отозвали законопроект».

Законопроект, поддержанный Конгрессом США, о котором упоминает Джош Хоули, предлагает считать в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 10 марта, заявила, что президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, – сообщают СМИ

В ходе общения с журналистами Жан-Пьер сказала: «В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть. Пока рано говорить о том, подпишет ли президент Байден поддержанный конгрессом закон. Он изучит законопроект».

Вашингтон, Иван Бабурин

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