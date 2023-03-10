Кадыров выразил благодарность НАТО за трофеи

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 10 марта, поблагодарил Североатлантический альянс за боевые трофеи с Украины и пообещал их «вернуть».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский «Стингер» и украинская «Игла»– вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас».

«Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать. Не переживайте, друзья, мы обязательно вернем их натовским наемникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чем я.))», – отметил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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