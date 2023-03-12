Протестующие в Кишиневе выдвинули ультиматум властям

В центре Кишинева в воскресенье прошел очередной митинг протеста, организованный движением «За народ», которое было создано оппозиционной партией «Шор». Протестующие требовали, чтобы правительство оплатило коммунальные счеты граждан за зимний период. На акции протеста звучали и политические требования – отставка президента и парламента, проведение досрочных выборов.

Митингующие скандировали «Долой Майю Санду!», «Долой правительство!», «Выборы!», «Мы – народ!», передает «Интерфакс».

В манифестации, по сообщениям СМИ, участвовали несколько тысяч человек. Организаторы митинга меж тем оценили число участников в «несколько десятков тысяч».

Митинг не обошелся без столкновений между полицией и протестующими. Небольшие стычки произошли после того, как правоохранители выстроили кордон, не пустив манифестантов на центральную площадь города, сообщал корреспондент агентства с места событий.

Молдавская полиция сообщила о задержании 54 человек, которые вели себя «подозрительно» и имели при себе запрещенные предметы, в том числе ножи.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к властям полностью оплатить счета потребителей за три зимних месяца. Протестующие дали правительству 24 часа на исполнение требования, сообщает Sputnik Moldova.

Ранее сегодня глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на брифинге о задержании гражданина России, который якобы координировал группы, готовившие массовые беспорядки на митинге оппозиции. Он обвинил россиянина в связях с российскими спецслужбами. «Задержаны также и граждане Молдавии, причастные к дестабилизации ситуации. Установлена их связь с оппозиционной партией», – цитирует Чернэуцяну РИА «Новости».

Меж тем организаторы протестов заявили о мирном характере мероприятия и обвинили молдавские власти в провокациях.

Кишинев, Наталья Петрова

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