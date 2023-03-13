Путин внес изменения в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 13 марта, говорится: «Российская Федерация, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, руководствуясь внешнеполитическими приоритетами и национальными интересами, ставит целями своих усилий в сфере содействия международному развитию укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности, поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка, что также будет способствовать созданию благоприятных внешних условий для развития России».

В обновленной Концепции подчеркивается, что «государственная политика РФ направлена на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений», кроме того в новой редакции документа говорится об «укреплении собственного потенциала государств – получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию».

«Российская Федерации отказывается от навязывания политических условий оказания помощи и уважение права государств-получателей помощи самостоятельно выбирать модель своего социально-экономического развития, сама же помощь должна оказываться на основе открытости, прозрачности и предсказуемости», – подчеркивается в обновленной редакции Концепции государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию.

Москва, Иван Бабурин

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