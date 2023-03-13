Путин посетит вертолетный завод в Улан-Удэ

Президент России во вторник,14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, где он посетит один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона «Улан-Удэнский авиационный завод», – сообщили в Кремле.

В пресс-службе главы государства отметили, что «Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и встретится с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым».

Москва, Иван Бабурин

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