Москва согласна на продление «зерновой сделки», но только на 60 дней

Замглавы МИД России Сергей Вершинин после переговоров в Женеве с представителями ООН по ситуации с «зерновой сделкой» в Женеве в понедельник, 13 марта, заявил, что Москва не возражает против очередного продления этой сделки, но только на 60 дней, – сообщают СМИ.

В комментарии представителям СМИ Вершинин сказал: «Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления «черноморской инициативы» после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, а не 120 как было ранее».

«Дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, однако, пока заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для российского продовольствия и удобрений не работают», – отметил российский дипломат.

Женева, Иван Бабурин

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