Саакашвили пообещал Зеленскому поддержку после освобождения

Осужденный и отбывающий наказание в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник, 13 марта, заявил, что будет полностью поглощен помощью Зеленскому после освобождения из мест лишения свободы, – сообщают СМИ.

В одной из соцсетей Саакашвили написал: «Когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии».

«Сила в единстве и активности. Сейчас точно не время делать паузы, слава нашей молодежи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам», – заявил также экс-президент Грузии, комментируя недавние беспорядки в Тбилиси.

Тбилиси, Иван Бабурин

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