Минобороны США запросило почти 180 миллионов долларов на новые РСЗО HIMARS

Пентагон в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросил у Конгресса США почти 180 миллионов долларов средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, – сообщают СМИ.

Согласно опубликованному проекту оборонного бюджета, общая стоимость закупки РСЗО HIMARS может составить 179 миллионов 230 тысяч долларов. Также Пентагон запросил почти 200 миллионов долларов на 541 противотанковый комплекс Javelin, 886,3 миллиона долларов на 5 тысяч управляемых реактивных снарядов, а также около 10,3 миллиона долларов на закупку 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS.

Всего проект бюджета Пентагона на 2024 финансовый год включает запрос на выделение $170 млрд на закупку вооружений, что стало историческим рекордом.

Как сообщает РИА Новости, минобороны США запросило $145 млрд на исследование, разработку и тестирование новых видов оружия. На закупку боевой техники Пентагон запросил $30,6 млрд, из которых $17,3 млрд – на тактические ракеты и $7,3 млрд – на стратегические.

Также американское минобороны планирует потратить $6,2 млрд на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами класса Columbia и $5,3 млрд долларов на развитие и закупку стратегического бомбардировщика B-21.

Вашингтон, Иван Бабурин

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