СМИ: Генеральный инспектор бундесвера потерял пост из-за сомнений в боеспособности украинской армии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заменил генерального инспектора бундесвера (вооруженные силы Германии) генерала Эберхарда Цорна на генерал-майора Карстена Брoйера, – передает в понедельник, 13 марта, Der Spiegel.

Как сообщает немецкое издание, глава миноброны лично проинформировал Цорна о своем решении, однако официально министерство обороны пока не подтвердило новые назначения.

В свою очередь, французское агентство AFP пишет, что Борис Писториус снял Цорна за его сомнения в боеспособности украинской армии, которые он высказывал в СМИ. Так, генеральный инспектор бундесвера в интервью журналу Focus заявил, что «Украина проводит контратаки, с помощью которых можно отвоевать отдельные участки фронта, но не отбросить Россию назад на широком фронте».

В свою очередь, «Русская служба» BBC напоминает, что Цорн в сентябре прошлого года выразил сомнения в способности украинских военных в полной мере противостоять российским войскам.

Берлин, Иван Бабурин

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