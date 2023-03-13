Сербский министр выступил за присоединение к антироссийским санкциям

Министр экономики Сербии Раде Башта в понедельник, 13 марта, выступил за введение санкций против России и призвал всех министров правительства республики высказаться о необходимости присоединения к антироссийским санкциям, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава минэкономики Сербии написал: «Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александара Вучича, а мы храним молчание».

«По этой причине я – за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. В связи с этим я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», – призвал Башта.

Белград, Иван Бабурин

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