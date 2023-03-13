СМИ: Украинские танкисты готовы вернуться на «Леопардах» на Донбасс после обучения в Европе

Группа украинских военных завершили обучение на танках Leopard-2 в Германии и Испании, и до конца марта должны вернуться на Украину с новыми боевыми машинами, – сообщает Die Zeit и агентство Reuters.

Как пишет издание, командир школы танковых войск генерал Шульц заявил, что «украинские военные в Германии завершили обучение на немецких танках Leopard 2 и теперь готовы использовать эти боевые машины. Подготовленные экипажи вместе с 18 танками должны вернуться на Украину уже в марте».

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на минобороны Испании сообщает, что украинские экипажи прошли четырехнедельную программу обучения на танках Leopard 2A4 в учебном центре в Сарагосе и готовы вернуться на Украину.

«В общей сложности испанские специалисты помогли овладеть западными танками 55 военными из Украины, среди которых 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков», – заявили в испанском оборонном ведомстве.

Берлин, Иван Бабурин

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