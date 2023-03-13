Вашингтон продаст Канберре до пяти новых субмарин

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 марта, заявил, что в рамках партнерства AUKUS (США, Австралия, Британия) Вашингтон готов продать Австралии до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «В начале 2030-х годов предусмотрена поставка трех субмарин класса Virginia из США в Австралию с возможностью увеличения до пяти единиц в случае необходимости. До момента продаж новых субмарин в Австралии на ротационной основе будут находиться американские и британские подводные лодки».

Также советник Джо Байдена по национальной безопасности заявил, что США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют построить и ввести в строй новую субмарину с ядерной силовой установкой.

«Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий. Проект предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран союза», – сообщил Салливан.

Вашингтон, Иван Бабурин

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