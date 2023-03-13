В Белом доме заявили, что призывали Си Цзиньпина встретиться с Зеленским

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 марта, заявил, что руководство администрации Белого дома призывали председателя КНР Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время общения с представителями СМИ Салливан сказал: «Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение, а не только от России. Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке».

«Президент Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с Си Цзиньпином», – добавил также советник президента США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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