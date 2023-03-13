Кадыров призвал участников СВО не жаловаться и «не раскидывать по соцсетям внутренние вопросы»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 13 марта, обратился к участникам СВО с призывом не озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы, и иметь ввиду, что «воин не кричит – воин решает».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Война, спецоперация, боевая задача – как бы это ни называлось, участники должны понимать, что всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи. Есть прописанная теория, а есть непредсказуемая практика. Согласно этой практике и закону подлости что-то происходит в самый неподходящий момент. … Поэтому обращаюсь к отдельным бойцам на передовой. Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь? Воин не кричит – воин решает. … Думаете, легко звезду Героя получить? Ан-нет! Её как раз-таки и дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами. И запомните, итоги СВО не только одному президенту нужны».

«Сегодня Россия в одиночку воюет не только с неонацистским режимом Киева. Прикрываясь Украиной и её генофондом, против нас воюет весь блок НАТО, Евросоюз, поставляя оружие, боеприпасы, технику, наемников. Россия при этом находится под санкциями. И посмотрите: экономика и соцсектор стабильны, рубль крепчает, никакой паники, возмущений, прилавки в магазинах полные. Каждый на своём месте работает слаженно и безупречно как часы: бизнесмены, сотрудники банков, депутаты Госдумы, госслужащие Администрации Президента, Правительства, офицерский состав Генштаба. Министр обороны и его заместители 24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту», – отметил глава Чечни и продолжил: «… настоящие мужчины не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников. ... Не слушайте всякие прозападные СМИ, которые хотят выставить российскую армию в позорном свете. Если всё в её рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться?».

«Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный Главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст. А мы, мужчины и воины, должны отстоять целостность и безопасность нашей Родины. Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!», – заявил Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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