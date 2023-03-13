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Вторник, 14 марта 2023, 01:52 мск

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Байден пообещал не оснащать ядерным оружием субмарины, построенные для Австралии

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден во время совместного выступления с лидерами стран-партнеров по блоку AUKUS – Австралии и Великобритании, в понедельник, 13 марта, заявил, что подводные лодки, которые Вашингтон построит и продаст Австралии не будут нести ядерное оружие, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия – это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться. Перспективные подводные лодки которые союзники намерены совместно разработать и производить для AUKUS также не будут нести ядерное оружие».

Ранее сегодня в Белом доме заявили, что США в 30-х годах поставит Австралии до пяти субмарин класса Virginia.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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