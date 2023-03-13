Минобороны КНР отказывается общаться с американскими коллегами

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в понедельник 13 марта, посетовал на то, что Китай несколько раз отказался от предложений США о контактах министров обороны двух стран, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, не помешает ли контактам между военными ведомствами США и КНР тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против нового министра обороны Китая Ли Шанфу, Прайс сказал: «Министр обороны США Ллойд Остин уже пару раз пытался связаться с китайским коллегой, но, к сожалению, КНР не ответила взаимностью. Пекин отказывается от контактов на уровне министерств. Но мы считаем, что Пекину и Вашингтону открытый диалог поддерживать нужно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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