В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего ввести антироссийские санкции

Сербское Движение социалистов потребовало отставки главы минэкономики республики Раде Башты после его призыва присоединиться к антироссийским санкциям, в понедельник, 13 марта. Следует отметить, что лидером движения является директор Агентства безопасности и информации страны Александар Вулин, – сообщают СМИ

В заявлении, распространенном Движением социалистов Сербии, в частности, говорится: «Сейчас, когда нам нужно единство, Башта преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. … Особенно позорно, что Башта прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов».

«Мы ожидаем, что Башта покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров в его борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики нашей Сербии», – призвали сербские социалисты.

Напомним, что ранее в понедельник, 13 марта, глава минэкономики Сербии Раде Башта на своей странице в одной из соцсетей написал: «Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александара Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я – за введение санкций против России».

В ответ на это заявление сербского министра официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится».

Белград, Иван Бабурин

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