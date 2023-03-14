МИД РФ: Запад пытается выдавить Россию с рынков Африки

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров на Международном форуме «Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию» во вторник, 14 марта, заявил, что Запад стремится вытеснить Россию с африканских рынков с целью сохранить свою экономическую монополию на континенте, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Озеров сказал: «Запад преследует экономические цели, когда объясняет политическими причинами разрыв сотрудничества африканских стран с Россией. Целью Запада является вытеснение России с африканских рынков или недопущение ее на эти рынки с целью сохранения своей монополии и как политического, и экономического доминирования».

«Россия выступает за равноправное партнерство со странами Африки. На втором саммите РФ-Африка (запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге, – прим.ред.) будет принят совместный план действий для обеспечения такого партнерства», – добавил российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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