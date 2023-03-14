Германия, Дания, и Швеция отказались сотрудничать с генпрокуратурой и ФСБ РФ по расследованию теракта на «Северных потоках»

Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник, 14 марта, направил письмо в адрес председателей Совета Безопасности, Генассамблеии и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором говорится, что руководство ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании диверсии на нитках газопровода «Северный поток», – сообщают СМИ.

В письме российского дипломата, в том числе, говорится: «Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ. … Дания и Швеция заявили, что удовлетворение запросов России может подвергнуть угрозе безопасность этих государств. Германия заявила, что это может повлечь возможный ущерб интересам страны».

«Российская Федерация призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее резолюции по расследованию диверсии на «Северном потоке», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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